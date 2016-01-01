النفط الليبية تعلن القوة القاهرة في الزويتينة والحريقة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان إنها أعلنت حالة القوة القاهرة في تحميلات ميناءي الزويتينة والحريقة اليوم الاثنين.



ونقل البيان عن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله قوله "على الرغم من التحذير من التبعات ومحاولاتنا المتكررة لإيجاد حل مع القيادة العامة (للجيش الوطني الليبي)، تم منع سفينتين من تحميل الشحنات في كل من ميناء الحريقة والزويتينة خلال اليومين الماضيين".



وأضاف "الخزانات الآن ممتلئة بالكامل وعليه سيتم إيقاف عمليات الإنتاج".