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اقتصاد

11 مليون جنيه حصيلة بيع كراسات شروط قطع أرض إسكان اجتماعى

الإثنين 02/يوليه/2018 - 12:07 م
مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
آمنة عبدالعظيم
صرح الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأنه تم بيع 21858 كراسة شروط لحجز 14 ألف قطعة أرض بالإسكان الاجتماعى المتاحة بـــ 12 مدينة بنظام القرعة خلال الشهر الماضى، والمتوقع استئناف بيعها للمواطنين اليوم.

وأكد الوزير، أن حصيلة يع هذه الكراسات بلغت نحو 11 مليون جنيه حتى الآن، وتتراوح مساحات الأراضى بين 209 إلى 276 مترا مربعا، ويتم سداد قيمتها على 4 دفعات متساوية دفعة بعد الفوز بالقرعة و3 دفعات سنوية متساوية.

وتابع، أن الأراضى المطروحة ضمن الإسكان الاجتماعى موزعة كالتالى: 455 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و90 قطعة بمدينة الصالحية الجديدة، و1925 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و6 آلاف قطعة بمدينة السادات، و858 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و1800 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و494 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و892 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و616 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و118 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و972 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و28 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.

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