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أخبار البلد

رسميا اللواء محسن عبد النبي مديرا لمكتب الرئيس.. وصدى البلد ينشر السيرة الذاتية

الإثنين 02/يوليه/2018 - 12:05 م
اللواء محسن عبد النبي
اللواء محسن عبد النبي
محمد إبراهيم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين اللواء محسن محمود علي عبد النبي مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة؛ مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري السيرة الذاتية لمدير مكتب الرئيس الجديد.

تخرج في الكلية الحربية عام ١٩٧٨

الدفعة ٧١ حربية

سلاح المشاه

تولى جميع الوظائف القيادية في سلاحه حتى تم تعينه نائبًا لمدير إدارة الشئون المعنوية اعتبارا من يناير ٢٠١٢ ثم مديرا لادارة الشئون المعنوية اعتبارا من يناير ٢٠١٤

الانواط والميداليات:

نوط ٢٥ إبريل عام ١٩٨٢
ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة في عام ٢٠٠٠
نوط الخدمة الممتازة عام ٢٠٠٩
نوط التدريب من الطبقة الأولى عام ٢٠٠٩
نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية عام ٢٠١٠
ميدالية اليوييل الفضي لتحرير سيناء
ميدالية اليوبيل الذهبي لثورة ٢٣ يوليو
ميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر ١٩٧٣
ميدالية ٢٥ يناير ٢٠١٢
ميدالية النوط العسكري من الطبقة الثانية ٢٠١٢
ميدالية النوط العسكري من الطبقة الاولى ٢٠١٢
ميدالية ٣٠ يونيو ٢٠١٢

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