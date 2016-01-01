5000 مجند علي الشواطئ للترويج لوحدات رأس الحربة الإسرائيلي

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 5000 جندي من مقاتلي رأس الحربة الذين يخدمون في وحدات الجيش الإسرائيلي المختلفة شاركوا في يوم ترفيهي خاص في منتجع "شفيم" المائي للترويج للإنضمام والخدمة بسلاح رأس الحربة بالجيش الإسرائيلي.



ووفقًا لموقع الجيش فإن الهدف من هذا اليوم الترفيهي إنعاش الجنود من الروتين القتالي اليومي الذي يعيشونه في مهام الأمن الجاري والتدريبات والمهمات العملياتية المختلفة.



يشار إلى أن الجيش أطلق وصف مقاتل رأس حربة على الجنود الذين تم تدريبهم على تنفيذ عمليات قتالية يتحقق فيها التماس المباشر مع الأعداء الأمر الذي قد يجعل حياتهم عرضة للخطر، وذلك بهدف تشجيع الجنود للالتحاق بهذه الوحدات في ظل تهربهم من هذه الوحدات خوفا على حياتهم.