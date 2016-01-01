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السفير أشرف سلطان يكشف تفاصيل فعاليات القمة الإفريقية

الإثنين 02/يوليه/2018 - 12:03 م
السفير أشرف سلطان
السفير أشرف سلطان
كريـم الخـطيب
قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس مصطفى مدبولي ركز على الموضوعات المهمة أمس في القمة الإفريقية وكان أهمها الاصلاح المؤسسي، وانتخاب أعضاء للمفوضية وتطوير الهيكل الإداري والإصلاح المالي .

وأضاف «سلطان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «DMC» أن هناك لجنة استشارية لوزراء الخارجية في أديس أبابا خرجت بتوصيات متوافق عليها وعرضها علي القمة الافريقية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر وقعت اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة حرة ليكون هناك رؤية متكاملة بين رجال الأعمال والمستثمرين، وكان هناك إشارة لخصوصية الصناعات الوليدة ليسمح القارة الأفريقية لزيادة الصناعة والمنافسة في الأسواق الدولية.

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