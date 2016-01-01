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أخبار العالم

شاهد.. مركبة كهربائية جديدة للجيش الإسرائيلي

الإثنين 02/يوليه/2018 - 12:06 م
سيلينا الامير
قال موقع "والاه" العبري، إن جيش الاحتلال تم تزويده مؤخرًا بمركبات كهربائية جديدة من نوع "رايدر"، وهي عبارة عن مركبة خاصة تساعد القوات الخاصة في عملية التسلل والوصول إلى الهدف بسرية مطلقة.

ووفقًا لموقع "واللا" فإن الحديث يدور عن مركبة كهربائية جديدة من تصنيع شركة "دي أس رايدر" الإسرائيلية، حيث أنها تتميز بقدرات ومزايا عملياتية كبيرة جدًا، كما أنها ستشارك قريبًا في مناورة عسكرية كبيرة.

وقال العميد احتياط "ميكي بار إيفن" رئيس شركة "دي أس رايدر" الإسرائيلية، إن المركبة بمختلف أشكالها ستساهم في مضاعفة القدرة العملياتية للقوات البري في تنفيذ مهماتها المتنوعة، بما في ذلك منح الجنود الأمن والسلامة والقدرة على نقل الجنود إلى مكان الهدف بهدوء وسرية مطلقة، الأمر الذي من شأنه أن يغير التكتيكات القتالية المتبعة في الحرب البرية.

وأضاف العميد أن المركبة تستطيع حمل بطاريات بوزن 400 كيلو جرام، كما أنها تتميز بأنها لا تصدر صوتًا وضجيجًا أثناء السير، بالإضافة إلى أن الحرارة المتولدة عنها منخفضة، الأمر الذي يساعد الجنود في التخفي عن أعين النواظير الحرارية.

وكان جيش الاحتلال قام خلال الأسابيع الأخيرة الماضية بتزويد القادة الميدانيين في فرقة غزة بالمركبة الكهربائية الجديدة "رايدر"، لإحباط المظاهرات الفلسطينية على الحدود مع قطاع غزة.

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