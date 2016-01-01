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حوادث

سقوط شاب هارب من حكم مؤبد بقضية خطف

الإثنين 02/يوليه/2018 - 12:09 م
صورة أرشفية _ ضبط
صورة أرشفية _ ضبط
جمالات الدمنهورى
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة وادى النطرون خلال حملة للقضاء على العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون من القبض على شاب هارب من حكم مؤبد بقضية "خطف".

وكان اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث، يفيد بقيام ضباط وحدة مباحث مركز شرطة مركز وادى النطرون يفيد بالقبض على المتهم "قذافي س ع" 22 سنة، ومقيم قرية الإمام مالك بمركز وادى النطرون مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى جنايات مركز وادى النطرون "خطف" والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد.

وبمواجهة المتهم إعترف بالحكم الصادر ضده.. وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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