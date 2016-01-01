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أخبار البلد

اليوم.. الأعلى للإعلام يشكل لجنة الدراما الجديدة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 12:07 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
تعقد هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا اليوم، الاثنين، لتشكيل لجنة الدراما الجديدة بعد الاستقالة الجماعية التى تقدم بها الأعضاء.

وقال مصدر مسئول إن المجلس مازال يبحث تشكيل أعضاء اللجنة الجديد، مشيرا إلى أنه من بين الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة حتى الآن الكاتب الصحفي ورئيس مهرجان الإسماعيلية عصام زكريا، ومحمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، والفنان الكبير حسين فهمي، والكاتب السيناريو يوسف رزق الله، ويسري الجندي، والكاتب وحيد حامد.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طرحت العديد من أسماء كبار المخرجين والفنانين، وما زالت الأسماء مطروحة للنقاش ولم يتم الاستقرار على أحد حتى الآن.

جدير بالذكر أن اللجنة تضم فى عضويتها 4 أعضاء ورئيس، خلفا للجنة التى تقدمت رسميا باستقالتها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بسبب ازدواجية العمل بينها وبين لجنة الرصد.

من جانبه، يبحث المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تشكيل لجنة جديدة لبحوث الرأي والمشاهدة، واختيار أعضائها من خبراء الإعلام.

وقال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، إن المجلس سيعلن خلال الساعات المقبلة، تشكيل لجنة لبحوث الرأي والمشاهدة، المعنية بمنح تراخيص بحوث الرأي العام، وتضم خبيرا من الجامعة الأمريكية من أساتذة البحوث، وأستاذ من كلية الإعلام، وخبيرين من الشركات.

ويعقد اجتماع هيئة المكتب برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد احمد وعبدالفتاح الجبالي، وكيل أول المجلس، ومحمد العمري، وكيل المجلس، وأحمد سليم، أمينا عاما.

وكانت اللجنة قد أعلنت عن الاستقالة الجماعية بموافقة جميع أعضائها الآتى أسماؤهم، الناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج عمر عبد العزيز، وسكرتير المهن التمثيلية نبيل الجوهرى، وعضو المهن التمثيلية أيمن عزب، والمؤلف هانى كمال ورئيس اللجنة المخرج محمد فاضل.

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