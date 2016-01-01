المشاط: مسار العائلة المقدسة فى مصر قيمة روحانية لجميع المصريين



ومن جانبه ألقى الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس كلمة ترحيبه بالحضور، ووجه الشكر للقائمين على جمعية مصر السلام لتنظيمهم لهذه الاحتفالية على مدار الاسابيع الماضية .



كما أشار الأنبا دانيال إلى أن كنيسة العذراء مريم بالمعادى تعد نقطة الفصل فى رحلة العائلة المقدسة القادمة من الوجه البحرى والمتوجهة الى الوجه القبلى، موضحا أن بركة هذه الرحلة تجدد الان بعناية جادة من الجمعيات والمهتمين بهذا المسار.



ألقى هانى عزيز أمين عام جمعية محبى مصر السلام كلمة وجه خلالها الشكر لدولة معالى رئيس مجلس الوزراء على رعايته لهذا الحدث ، مقدما الشكر أيضا للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة على حضورها واهتمامها ببرنامج مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر.



وأوضح هانى عزيز أن الجمعية قامت بتدشين تطبيق تفاعلى عن مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر يتضمن تطبيق وموقع الالكترونى عن المسار.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فى احتفالية تحت عنوان مصر السلام " مبارك شعب مصر" التى نظمتها جمعية محبى مصر السلام فى كنيسة السيدة العذراء بالمعادى ، وذلك بحضور قداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.حضر الاحتفالية عدد من الوزراء من بينهم الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وعدد من أعضاء مجلس النواب من بينهم أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس ، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، وقيادات الكنيسة ، بالإضافة إلى حضور عدد من السفراء والشخصيات العامة، وهاني عزيز أمين عام جمعية محبى مصر السلام .ألقت الدكتورة رانيا المشاط كلمة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، نقلت خلالها تحيات وتقدير دولة رئيس مجلس الوزراء إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والى جميع الحضور ، معربة عن سرورها بالتواجد فى المكان الذي مكثت فيه العائلة المقدسة وباركته، موضحة أنه يحمل قيمة ومكانة روحانية كبيرة لجميع المصريين مسلمين ومسيحيين ، وقالت "كلنا مصريون وكلنا نعتز بهذا المكان".وأضافت الوزيرة أنه فى كل مكان عاش فيه السيد المسيح عيسى عليه السلام في مصر بدءا من شمال سيناء مرورا بالدلتا ووادي النطرون، ثم القاهرة والمنيا وأسيوط بنيت فيه كنيسة لتخلد هذه الذكرى العطرة، موضحة أن كنيسة السيدة العذراء التي استضافت الاحتفالية تعد واحدة من أهم النقاط التى مرت بها العائلة المقدسة في رحلتها إلى مصر.وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الاحتفالية تعكس أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز جهود الحكومة بوجه عام حيث تسلط الضوء على احد المشاريع السياحية وهو مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة ، مضيفة أن الاحتفالية تعكس حقيقة راسخة وهى أن مصر كانت وستظل دوما أرض السلام والأمان كما كانت ملاذا للسيد المسيح عليه السلام وأمه السيدة العذراء، فهى تفتح ذراعيها دوما وترحب بجميع ضيوفها.وفى ختام كلمتها قدمت الوزيرة خالص شكرها لجمعية محبى مصر السلام ولجميع القائمين على هذه الاحتفالية، داعية الله أن تظل مصر دائمًا وأبدًا أرض الأمن والمحبة والسلام.وخلال كلمته أعرب قداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى كلمته عن سعادته بالحضور من المسئولين في الاحتفالية التي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مما يعكس الوعى الكبير برحلة مسار العائلة المقدسة فى مصر، مشيدا باهتمام المسئولين بهذا المسار وعلى رأسهم وزارة السياحة .وأوضح قداسة البابا أن الكنيسة المصرية تحتفل منذ القرن الأول من الميلاد في اليوم الأول من شهر يونيو من كل عام بدخول العائلة المقدسة الى مصر، مشيرا إلى أن هذه الرحلة فخر للمصريين جميعا وأنها بركة عظيمة لبلادنا العزيزة مصر.وأشار قداسة البابا إلى أن هذه الاحتفالية تلقي الضوء غنى الحضارة والتاريخ المصرى الذى تتمتع به مصر من حضارات فرعونية ومسيحية واسلامية وغيرها، موضحا أن كل هذه الحضارات تجعل زيارة مصر ليس مجرد زيارة لأثر أو لمسار إنما تكون زيارة لعالم خاص فى وسط هذا العالم الكبير الذى نعيشه.وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم قصير تحت عنوان "مصر أرض السلام " عن بعض الأماكن في مسار العائلة المقدسة فى مصر.