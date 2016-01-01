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محافظات

اليوم..محافظ البحر الأحمر يفتتح الملتقى العالمي للشباب بالغردقة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 12:07 م
اللواء أحمد عبدالله
اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر
إبراهيم جادالله
يفتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر،اليوم الإثنين، الملتقى العالمي السنوي للجمعية الدولية للتبادل الشبابي، الذى تنظمه هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتستضيف مدينة الغردقة فعاليات الملتقى خلال الفترة من ٢ وحتى ٩ يوليو الجاري، وذلك بمشاركة ٧٠٠ شاب وفتاة من ١٢٠ دولة بينها "روسيا والبرازيل وتركيا وأوكرانيا وجورجيا"، ومن المقرر أن يناقش المؤتمر تبادل الخبرات والثقافات بجانب العديد من الأنشطة المشتركة.

جدير بالذكر أنه تم اختيار مصر للمرة الثانية لاستضافة الملتقى في نسخته السبعين، وهى أول دولة عربية تستضيف الملتقى منذ نسخته الأولى في ١٩٤٩ بالسويد.

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