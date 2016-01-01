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اقتصاد

السباعى: 5 ملايين جنيه حصيلة كراسات شروط الإسكان الأكثر تميزا

الإثنين 02/يوليه/2018 - 12:10 م
آمنة عبدالعظيم

أعلن المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان للشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم بيع 3405 كراسة شروط لحجز 5271 قطعة أرض مطروحة ضمن أراضى الإسكان الأكثر تميزا بـــ 15 مدينة جديدة.

وأضاف نائب الوزير، أن حصيلة بيع كراسات الشروط للإسكان الأكثر تميزا بلغت نحو 5.1 مليون جنيه، حتى صباح اليوم، ويتم استئناف بيع الكراسات للمواطنين بفروع بنك الإسكان والتعمير من الثالثة عصر اليوم وحتى 22 يوليو الجارى.

وأوضح السباعى، أن الأراضى المتاحة ضمن محور الأراضى الأكثر تميزا، تصل مساحاتها إلى 1500 متر مربع، وتتوزع فى المدن التالية: 2518 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، و391 قطعة بمدينة 6 أكتوبر، و25 قطعة بمدينة الشروق، و505 قطع بمدينة العبور، و154 قطعة بمدينة دمياط الجديدة، و25 قطعة بمدينة 15 مايو، و312 قطعة بمدينة بدر، و210 قطع بمدينة العاشر من رمضان، و14 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، و164 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و133 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و50 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و155 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و553 قطعة بمدينة السادات، و62 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.

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