ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

كرواتيا ضد الدنمارك.. أسرع هدف فى كأس العالم

الإثنين 02/يوليه/2018 - 12:14 م
لوكا مودريتش
لوكا مودريتش
حسن العمدة
حقق منتخب كرواتيا، فوزا صعبا على الدنمارك بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعت بينهما أمس في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم الجاري بروسيا وتلتقي منتخب روسيا في دور الثمانية بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأحرز منتخب كرواتيا والدنمارك هدفين فى ثلاث دقائق سجل خلالها يورجنسن لاعب المنتخب الدنماركى أسرع هدف فى 57 ثانية، كما أحرز ماندزوكيتش هدف التعادل فى أسرع ريمونتادا بعد ثلاث دقائق.

وشهد اللقاء سجال من الهجمات المتبادلة بين لاعبى الفريقين وتهديد المرمى من أجل إضافة هدف ثان وأهدر لوكا مودريتش ركلة جزاء قبل انتهاء الشوط الإضافى الثانى.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح وأحرز أهداف كرواتيا كل من : لوكا مودريتش وكراماريتش وراكيتيتش، فيما أضاف وياترى وسجل أهداف الدنمارك كل من: كيري وسيمون كير وأهدر كريستيان أريكسن وشورى ويورجنسين.

ترشيحاتنا

يوفنتوس ينسحب من الصراع على ظهير مانشستر يونايتد

التعليم: مصروفات المدارس اليابانية 8 آلاف و 2000 جنيه رسوم أنشطة

في عيد ميلادها .. تعرف على عمر دوللي شاهين الحقيقي

عصام مرعي: ترشيح حسام غالي لمنصب مدير المنتخب اختيار رائع

قرار جمهوري بتعيين محسن عبد النبي مديرا لمكتب رئيس الجمهورية

تعرف على المستندات المطلوبة للتقديم بالمدارس المصرية اليابانية

عصام مرعي: استقرار صلاح في ليفربول أفضل من الريال أو برشلونة

ننشر السيرة الذاتية للواء محسن عبد النبي مدير مكتب الرئيس الجديد

ليبرمان: إسرائيل ستخرج إيران من سوريا في هذا التوقيت

علي جمعة يحذر من الوجه الآخر لحسن الظن بالله

اتحاد الكرة يتلقى توصية من عامر حسين بشأن قائمة الـ 30

ليفربول يمدد تعاقده مع محمد صلاح مقابل أجر مغري أسبوعيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة لسيرين عبد النور فى أحدث جلسة تصوير

شاهد .. فرحة منتخب مصر لكرة السلة بالفوز على المغرب .. صور

منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور

شاهد.. لوكا مودريتش يهدر ركلة جزاء لـ كرواتيا أمام الدنمارك

على غرار فيلم أون إير.. هروب رضوان فايد أخطر مجرم في فرنسا من السجن بطائرة هليكوبتر ..صور

فيديو

السفير أشرف سلطان يكشف تفاصيل فعاليات القمة الإفريقية
شاهد.. لحظة انتحار فتاة أسفل عجلات المترو بمحطة مار جرجس
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم فى البنوك
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟