رئيس البرلمان: قانون المناقصات يقضي على الأيادى المرتعشة

قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، يضع تنظيما جديدا للمشتريات وتدبير احتياجات الدولة المختلفة من أجل تحقيق الشفافية فى إنفاق المال وتحقيق أفضل استخدام له.



جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية ، والإدارة المحلية ، والإسكان والمرافق العامة والتعمير ، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.



وأكد عبد العال على أنه إذا لم يحقق هذا القانون الأهداف المرجوه منه، فالأفضل الإكتفاء بتعديل أحكام القانون القائم، متابعا:" قمنا بالمراجعة لهذا القانون وأرى أنه جيد بذلت فيه الحكومة وفى القلب منها وزاة المالية مجهودات كبيره تشكر عليه، كما قامت لجنة الخطة والموازنة بمجهودات كثيرة أدت إلى إضافة الكثير من الأحكام والقواعد والمبادئ التى تتفق مع حركة تدوير التشريعات وتقرب مشروع القانون من القانون النموذجى الذى وضعته لجنة القانون التجارى التابعه للأمم المتحدة.



وتابع حديثه: "كما تعلمون القانون له تطبيق يومى وكثير من طوائف المجتمع تتعامل معه، وبالتالى لابد أن يأخذ قدرا من الإهتمام من الأعضاء"، متوجها بالشكر للجنة الخطة والموازنة، مردفا: "سيكون له دور فى تثبيت أركان الشفافية والحوكمة التى تقضى على الأيدى المرتعشة للموظفين العموميين".