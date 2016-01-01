كونتيننتال تقدم تكنولوجيا رقمية جديدة لمراقبة الإطارات

أعلنت كونتيننتال (Continental) الشركة الألمانية الرائدة في مجال تصنيع الإطارات والتقنيات والصناعات المغذّية للسيارات، أنها تخطّط لطرح منصّتها الرقمية الجديدة ContiConnect™ لمراقبة الإطارات في أساطيل المركبات التجارية بمنطقة الشرق الأوسط خلال العام 2019. ويسهم هذا الحل الفعّال لمراقبة الإطارات عن بعد بمساعدة الأساطيل على تعزيز الكفاءة لحد أقصى ويرسل تنبيهات في حال اختلاف ضغط الإطارات عن الأرقام المحدّدة لها.



وعبر توفير هذه المعلومات فإن المنصّة الجديدة تتيح للأساطيل الاستفادة من تقليل عدد المركبات المعطّلة وتخفيض تكاليف الصيانة وتوليد المزيد من القيمة عبر زيادة أوقات عمل المركبات. وتسمح ContiConnect لمدراء الأساطيل العمل بشكل استباقي عوضًا عن التعامل مع المشاكل بعد وقوعها، وذلك ليس فقط فيما يتعلّق بالمركبات المفردة فقط بل بالنسبة للأساطيل التجارية الكاملة مثل الشاحنات والحافلات والمعدّات الصناعية وتلك المخصّصة للنقل الأرضي.



حول هذا قال خوان أوروبورو رئيس قسم المبيعات لإطارات المركبات التجارية في ’كونتيننتال الشرق الأوسط‘: "يُعدّ ContiConnect نقطة البداية لشركة ’كونتيننتال‘ كي تصبح شريكًا بارزًا لخدمات البيانات المرتبطة بالإطارات. ونحن نخطو خطوة كبيرة للأمام في عملية تطوّرنا من مجرد مصنِّع رائد للإطارات إلى موفر للحلول البارزة عبر هذه المنصّة الرقمية الجديدة لمراقبة الإطارات والتي ستوفر باقة شاملة من المنافع المهمّة للعملاء في الشرق الأوسط خلال عام 2019."



يأتي طرح ContiConnect بعد أن قامت ’كونتيننتال‘ في وقت سابق من هذا العام بإطلاق ContiPressureCheck™، نظام المراقبة الأول من نوعه للحافلات والشاحنات والذي يقوم باستمرار بمراقبة ضغط الإطارات وحرارتها عبر أجهزة استشعار مثبَّتة داخل الإطارات.



يشتمل نظام ContiConnect على مكوّنات مختلفة يمكن جمعها بطرق عديدة:



• جهاز استشعار الإطار – يجعل الإطار ذكيًا

يربط جهاز استشعار الإطار كافة إطارات المركبة مع العالم الخارجي. فهو مركَّب ضمن الجهة الداخلية لجانب الإطار الذي يشكّل الموقع المثالي لتركيب الجهاز بهدف ضمان القياس الدقيق لكل من ضغط الإطار وحرارته. إضافة لهذا، فإن جهاز الاستشعار محمي من الضرر أو السرقة. ويتوفر حل تركيب الجهاز إما فيما بعد أو التركيب المسبَق. ويضم إطار ’كونتيننتال‘ الذكي جهاز استشعار مركَّب مسبقًا مما يجعله أسرع وأكثر ملاءمة للاستخدام في الأساطيل للبدء بعملية المراقبة الرقمية للإطارات، بينما يتم ضمان عملية تركيب العلبة بشكل صحيح في الإطار من المرّة الأولى.



• محطّة قارئ النطاق – متلقّي بيانات الإطار

تُعدّ محطّة قارئ النقاط مكوّن الربط بين جهاز استشعار الإطار ومعالج النهاية الخلفية لدى ’كونتيننتال‘. فهي تقرأ البيانات عن أجهزة الاستشعار عند مرور المركبة بالقرب من المتلقّي ضمن النطاق وترسل البيانات إلى معالج النهاية الخلفية حيث يجري تحليلها وتفسيرها. ويتم تركيب محطّة قارئ النطاق في أكثر نقاط تواجد مركبات الأسطول مثل محطّات الغسيل وتعبئة الوقود وغيرها من نقاط العبور الأخرى.



• بوّابة إلكترونية – واجهة استخدام لكامل الأسطول

إن البوّابة الإلكترونية هي واجهة الاستخدام حيث يمكن لمدراء الأساطيل إجراء مراقبة استباقية عن بعد ومتابعة حالة الإطار وأداء جميع المركبات ضمن الأسطول. وتوفر هذه البوّابة الإلكترونية المرتكزة على المتصفّح خيارات عرض متعدّدة يمكن الدخول إليها عبر أي نوع من الأجهزة. وهي تبيّن تاريخ بيانات الإطار وتمكّن إجراء تحليل بمفعول رجعي.



• تحذيرات – إبقاء مدراء الأساطيل على علم

يقوم هذا الحل بإعلام مدراء الأساطيل عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصّية القصيرة (SMS) ويقترح إجراءات تصحيحية عند الضرورة. ويمكن لشريك خدمة اعتماد هكذا إجراءات فوريًا. وتسمح هذه التحذيرات لمدراء الأساطيل التخطيط بشكل أفضل لصيانة الإطارات وضمان الحصول على المعلومات حول اختلاف الأرقام وذلك في الوقت المحدّد. وبالنسبة لكامل الأسطول، فإن هذا يعني زيادة أوقات عمل المركبات وتخفيض متطلّبات الصيانة.

