فى عيد ميلادها.. إطلالات مثيرة لـ دوللى شاهين

تحتفل اليوم الفنانة اللبنانية دوللى شاهين بعيد ميلادها الـ38، وتعتبر دوللى من النجمات التى اشتهرن باختيارات الإطلالات الأكثر جرأة، ولكن على الرغم من ذلك تميل إلى اختيار الملابس البسيطة وتبعد عن اقتناء القطع المبالغ فيها، كما تفضل الأزياء ذات الألوان المبهجة.



وتميزت الفنانة اللبنانية بشعرها الطويل الذى يمنحها إطلالة غاية فى الأنوثة، كما أنها تعتمد على ألوان المكياج التى تبرز جمال ملامحها الجذابة.



ونعرض لكم فيما يلى أبرز إطلالات دوللى شاهين..

