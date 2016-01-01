فيديو جراف .. تعرف على اللواء محسن عبد النبي مدير مكتب الرئيس السيسي



تخرج في الكلية الحربية عام ١٩٧٨



الدفعة ٧١ حربية



سلاح المشاة



تولى جميع الوظائف القيادية في سلاحه



عُيِّن نائبًا لمدير إدارة الشئون المعنوية اعتبارا من يناير ٢٠١٢



مديرا لإدارة الشئون المعنوية اعتبارا من يناير ٢٠١٤



الأنواط والميداليات التى حصل عليها :



نوط ٢٥ أبريل عام ١٩٨٢

ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة في عام ٢٠٠٠

نوط الخدمة الممتازة عام ٢٠٠٩

نوط التدريب من الطبقة الأولى عام ٢٠٠٩

نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية عام ٢٠١٠

ميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء

ميدالية اليوبيل الذهبي لثورة ٢٣ يوليو

ميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر ١٩٧٣

ميدالية ٢٥ يناير ٢٠١٢

النوط العسكري من الطبقة الثانية ٢٠١٢

النوط العسكري من الطبقة الأولى ٢٠١٢

ميدالية ٣٠ يونيو ٢٠١٢