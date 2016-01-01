ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بث مباشر

فيديو جراف .. تعرف على اللواء محسن عبد النبي مدير مكتب الرئيس السيسي

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:37 م
فيديو جراف .. تعرف على اللواء محسن عبد النبي مدير مكتب الرئيس السيسي 

تخرج في الكلية الحربية عام ١٩٧٨

الدفعة ٧١ حربية

سلاح المشاة

تولى جميع الوظائف القيادية في سلاحه

عُيِّن نائبًا لمدير إدارة الشئون المعنوية اعتبارا من يناير ٢٠١٢

مديرا لإدارة الشئون المعنوية اعتبارا من يناير ٢٠١٤

الأنواط والميداليات التى حصل عليها :

نوط ٢٥ أبريل عام ١٩٨٢
ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة في عام ٢٠٠٠
نوط الخدمة الممتازة عام ٢٠٠٩
نوط التدريب من الطبقة الأولى عام ٢٠٠٩
نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية عام ٢٠١٠
ميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء
ميدالية اليوبيل الذهبي لثورة ٢٣ يوليو
ميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر ١٩٧٣
ميدالية ٢٥ يناير ٢٠١٢
النوط العسكري من الطبقة الثانية ٢٠١٢
النوط العسكري من الطبقة الأولى ٢٠١٢
ميدالية ٣٠ يونيو ٢٠١٢

ترشيحاتنا

أول تعليق لـ كلوب على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

نيمار يفوز بجائزة الأفضل فى مباراة البرازيل والمكسيك

65 دقيقة .. حارس المكسيك يتألق أمام راقصي السامبا.. فيديو صور

نيمار يطيح بالمكسيك من كأس العالم ويصعد بالبرازيل إلى دور الـ 8

شاهد.. محمد صلاح برفقة نجلي مستشار الرئيس اللبناني بـ بيروت

براءة متهم بـ قضية أحداث مذبحة رفح الثانية

شاهد..إعادة حى السفارات لرونقه استجابة لـ صدى البلد

حشرة تتسبب بانتشار فيروس قاتل في العراق

إسباني وبرازيلي مرشحان لقيادة منتخب مصر مقابل 2 مليون دولار

كشف لغز انتحار 11 فردا من عائلة هندية.. فيديو

بث مباشر مباراة البرازيل والمكسيك رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

مليار و126 مليونا و560 ألف جنيه قيمة عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. إطلالات مثيرة لـ دوللى شاهين

ضبط المتهم بالتعدي على السيدات بآلة حادة في القاهرة.. صور

مجلس الأعمال البولندي.. يبدأ مرحلة جديدة من التعاون المشترك.. إقامة منطقة صناعية والزراعة والتعليم الفنى والسياحة والاستثمار أبرز المجالات ..صور

منة فضالى تتألق بالفوشيا على البحر

العناية الإلهية تنقذ 8 أسر من الموت بعد انهيار عقارين بالساحل.. أعمال حفر لاعادة بناء عقار سبب الحادث.. وضبط صاحبه.. و تسكين الأسر المضارة بـ بدر.. صور

فيديو

السقطي: الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير كاف.. فيديو
فيديو جراف .. تعرف على اللواء محسن عبد النبي مدير مكتب الرئيس السيسي
نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية منتصف العام المقبل
طارق حجي: علينا الاهتمام بالثقافة كأساس للقوى الناعمة.. فيديو
حجي: 30 يونيو أنقذت مصر من مصير مجهول .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟