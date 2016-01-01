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حوادث

لحظة الحكم ببراءة متهم في قضية مذبحة رفح الثانية .. فيديو وصور

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:39 م
صدى البلد
قسم الحوادث
برأت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الاثنين، المتهم السعيد حامد فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية".

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعون المقدمة من حبارة وآخرين فى قضية مذبحة جنود الأمن المركزى برفح فى أغسطس 2013، المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعون المقدمة من حبارة وآخرين فى قضية مذبحة جنود الأمن المركزى برفح فى أغسطس 2013، المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية".

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