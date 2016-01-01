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فن

ندى بسيوني تكشف عن أصعب مشاهدها فى مليكة.. فيديو

الإثنين 02/يوليه/2018 - 07:59 م
صدى البلد
سمر سعد
كشفت الفنانة ندى بسيونى عن أصعب مشاهدها فى مسلسل "مليكة" والذى نافس فى الموسم الرمضانى الأخير.

وقالت ندى في ندوة لـ"صدى البلد"، إن المشاهد الصعبة كانت مشهد عودتى للمنزل بدون ابنتى أية والتى توفيت فى حادث تفجير الفندق.

وأضافت أن وقتها كان يصور المخرج المشهد من أكثر من زاوية وشعرت بأن قلبى سيتوقف وطلبت من المخرج شريف إسماعيل أن ينتهى من التصوير فورا.

وتابعت، أحسست بمشاعر فقدان ابنتى على الحقيقة وعندما انتهيت من المشهد مرضت وجلست فى الفراش لمدة يومين.

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