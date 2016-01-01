السعودية تدين الهجوم علي مخازن صناديق اقتراع الانتخابات بالعراق

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم /الاثنين/، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم المزدوج الذي استهدف موقع مخازن صناديق اقتراع الانتخابات في مدينة كركوك شمالي العراق.



وأكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - وقوف المملكة وتضامنها مع العراق ضد الإرهاب والتطرف.



وكان اللواء الركن معن السعدي قائد العمليات الخاصة بجهاز مكافحة الإرهاب في محافظة كركوك العراقية قد أعلن أمس إحباط هجوم انتحاري على مخازن صناديق الاقتراع جنوبي كركوك، فيما أعلنت مستشفى كركوك العام أن حصيلة التفجير الذي استهدف مجمع المخازن جنوبي المحافظة بسيارة مفخخة بلغت 20 مصابا.

