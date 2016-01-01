البرازيلي ويليان يرحب بالانتقال إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، عن موقف البرازيلي ويليان، لاعب تشيلسي الإنجليزي من الانتقال لصفوف برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية.



وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية أن ويليان يرحب بشدة بالانتقال إلى برشلونة الذي يراه اللاعب أحد أكبر الفرق في أوروبا، مضيفة أن وكيل ويليان يملك علاقة رائعة مع مسؤولي برشلونة، وأبلغهم بإمكانية انتقال لاعب تشيلسي لصفوف البارسا في الصيف.



وشددت الصحيفة على أن ويليان لا يريد تفويت الفرصة على نفسه بالانتقال لبرشلونة، وهو على مشارف الثلاثين من عمره.. موضحة أن تشيلسي حدد 80 مليون يورو من أجل التخلي عن ويليان هذا الصيف، وهو السعر الذي يراه البارسا مبالغا فيه في لاعب بعمر البرازيلي.

وأبرزت الصحيفة أن وكيل ويليان جلب لبرشلونة عرضا بقيمة 50 مليون يورو من أجل باولينيو، الأمر الذي قد يسهل انضمام موكله للبارسا، حال موافقة النادي الكتالوني على بيع باولينيو في الصيف، والاستفادة من قيمة الصفقة في تمويل ضم نجم البلوز.