سيلفا: رونالدو لم يحسم قراره النهائي بشأن اعتزال اللعب الدولي

أكد برناردو سيلفا لاعب المنتخب البرتغالي لكرة القدم، أن زميله وقائد المنتخب كريستيانو رونالدو لم يحسم قراره النهائي حتى الآن من الاستمرار مع الفريق.



وأثيرت الكثير من الشكوك حول استمرار رونالدو صاحب الـ33 عاما مع البرتغال، بعد الإقصاء من نهائيات بطولة كأس العالم، عقب الهزيمة بهدفين لهدف أمام الأوروجواي بثمن نهائي البطولة.



وقال سيلفا - في تصريح لموقع (البرنابيو) الإسباني اليوم الاثنين - "قرار الاعتزال بيد رونالدو فقط، فهو لاعب رائع وقدم موسما مميزا مع ناديه مؤخرًا.. رونالدو يتحسن بشكل أكبر مع تقدمه في العمر، وأتمنى أن يستمر معنا ولكن القرار له وحده".