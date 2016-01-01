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كأس العالم

مودريتش: تدربت كثيرا على هز شباك حارس مرمى الدنمارك

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:52 م
صدى البلد
ا ش ا
أكد لوكا مودريتش لاعب وسط وقائد منتخب كرواتيا لكرة القدم، أنه تدرب كثيرا على هز شباك حارس الدنمارك كاسبر شمايكل.

وتأهل منتخب كرواتيا ربع نهائي المونديال روسيا على حساب الدنمارك بعد الفوز بركلات الترجيح (3-2)، وذلك بعد أن تصدى شمايكل لركلة جزاء نفذها مودريتش قبل 5 دقائق من انتهاء الوقت الإضافي.. وفي ركلات الترجيح الحاسمة استطاع لاعب ريال مدريد أن يهز شباك الحارس الدنماركي.

وقال مودريتش - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإسبانية اليوم الاثنين - "خلال اللقاء كانت درجات الحرارة مرتفعة وكان من الصعب للغاية الركض.. وكان من الصعب أيضا أن أهدر ضربة الجزاء لأنني كنت أتدرب طوال النهار على كيفية تسجيل ركلة في مرمى شمايكل".
وتابع: "كان الأمر صعبا.. كنت واثقا لأنني شاهدت فيديو يشرح كيف يتصدى شمايكل لضربات الجزاء.. أنا واثق أنني لن أفعل هذا مرة أخرى لن أشاهد فيديوهات قبل أي مباراة".
من ناحية أخرى، أبدى مودريتش سعادته بتأهل كرواتيا لربع النهائي حيث سيواجه روسيا التي وصفها بـ"الخصم الصعب الذي أثبت أمام إسبانيا التي كانت مرشحة للقب أنه يستطيع الكفاح".

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