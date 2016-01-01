ارتفاع إيرادات ليلة هنا وسرور لـ 21 مليون جنيه

حقق أمس فيلم "ليلة هنا وسرور" إيرادات بلغت 676 ألفا و665 جنيها ليبلغ إجمالي إيراداته 21 مليونا وذلك منذ عرضه فى عيد الفطر الماضى.



وتدور أحداث الفيلم حول ضابط مخابرات مصري، يتنكر في شخصية رجل أعمال يُدعى (سرور) يقع في حب فتاة تُدعى (هنا)، أثناء توليه مهمة خطيرة تتورط فيها إحدى العصابات الإجرامية الكبيرة.



يشارك في بطولة الفيلم محمد إمام وياسمين صبرى ومحمد ثروت وفاروق الفيشاوى وأحمد صلاح السعدني، تأليف كريم يوسف، ومصطفى صقر، وإخراج حسين المنباوي.