العناية الإلهية تنقذ 8 أسر من الموت بعد انهيار عقارين بالساحل.. أعمال حفر لاعادة بناء عقار سبب الحادث.. وضبط صاحبه.. و تسكين الأسر المضارة بـ بدر.. صور
الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:42 م
العناية الالهية تنقذ 8 أسر من الموت بعد انهيار عقارين بالساحل
أعمال حفر لاعاده بناء عقار وراء الانهيار.. وتم ضبط صاحبه
محافظة القاهرة :
جار تسكين الاسر المنكوبة بمدينة بدر وتعويضهم ماديا
استيقظ أهالى منطقة الساحل على أصوات ارتطام شديدة نتيجة انهيار عقار قديم بحى المتنزه الذى تسبب فى انهيار عقار مجاور له حيث تعالت صرخات السكان الذين نجوا من الموت بأعجوبة بينما لم يلحق احد السكان بهم لتتراكم فوق رأسه الكتل الخرسانية.
وفور اخطار اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة وجه بالدفع بقوات الحماية المدنية بقيادة اللواء علاء عبدالظاهر المدير العام،فيما انتقل رئيس حى الساحل إلى مكان الحادث وتم إخلاء عقارين مجاورين آخرين حفاظا على ارواح الاهالى.
كان المقدم علاء خلف الله رئيس مباحث قسم شرطة الساحل قد تلقى إخطارا بانهيار عقارين بشارع الزهرية متفرع من شارع الورشة بحى المتنزه نتيجة اعمال حفر لبناء أحد العقارين المنهارين من جديد ، على الفور تم توجيه قوات الحماية المدنية الذين تمكنوا من اخراج 8 أسر من داخل العقارين المنهارين بينما لازال اخر اسفل الانقاض وجار البحث عنه.
وتبين أن العقارين المنهارين يتكونان من 4 طوابق وتمكن رجال الامن باشراف اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لمباحث القاهرة، من القبض على صاحب العقار الذى تسبب فى انهيار العقار المجاور له نتيجة لاعمال الحفر واعاده البناء من جديد وجار عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله ، فيما سيتم تسكين الاسر الــ 8 بمدينة بدر وتعويضهم ماديا.