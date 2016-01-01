201 ألف جنيه إيرادات فيلم كارما لـ عمرو سعد أمس

ما زال فيلم كارما يحتل الترتيب الأخير فى إيرادات أفلام موسم عيد الفطر، بإجمالي إيرادات 5 ملايين جنيه وذلك بعد أن حقق أمس 201 ألف جنيه.



ويناقش فيلم "كارما" قضية الإنسان المصري، و الغنى والفقر، والمسلم والمسيحي، من خلال شخصيتين يقدمهما بطل الفيلم عمرو سعد، الأول غني ومسلم، أما الثاني فهو شخص فقير ومسيحي.



فيلم "كارما" تأليف وإخراج خالد يوسف، بطولة عمرو سعد، وغادة عبد الرازق، وزينة، وخالد الصاوي، وسارة التونسي، وماجد المصري، ودلال عبد العزيز، ووفاء عامر، ومجدي كامل، ومصطفى درويش، وحسن حرب، ويوسف الحسيني، وخالد تليمة، وعمر زهران.