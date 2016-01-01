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اقتصاد

سحر نصر توقع اتفاقا مع سفير بنجلاديش لدعم العلاقات.. فيديو

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:49 م
صدى البلد
محمد يحيي و علياء فوزي
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن التوقيع المبرم اليوم بمقر الوزارة مع السفير البنجلاديشي بالقاهرة، محمد على سوركار، يسعي لتشجيع ودعم التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين بصورة تسهم في تنمية الاقتصاد تحقيقا لمصلحة كلا البلدين وفقا للأولويات التي تنص عليها سياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وبنجلاديش.

ونوهت "نصر"، بأن الاتفاق سيساهم في تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات أهمها تشجيع الاستثمارات المتبادلة وتبادل الخبراء والمتدربين، وتقديم المنح الدراسية في المجالات الاقتصادية والفنية، وإنشاء مشروعات مشتركة بين شركات القطاعين العام والخاص، وتبادل الوفود والاعمال التحضيرية لتنفيذ شراكات واستثمارات، لافتة إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة جديدة لخلق مزيد من افاق التعاون الثنائى بين البلدين، مؤكدة أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هذا الاتفاق يعد اطارا عاما لمذكرات تفاهم واتفاقيات سيتم توقيعها بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، ومنها مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار، داعية المستثمرين فى بنجلاديش إلى ضخ استثمارات جديدة خاصة فى مشروع تنمية محور قناة السويس والصعيد، والاستفادة من الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد،لافتا إلى أهمية زيادة حجم الاستثمارات البنجلاديشية فى مصر والبالغة نحو 12 مليون دولار فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات والقطاع الانشائى، لتعبر عن العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأكدت الوزيرة سعي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة المقبلة الى تشجيع الدول ذات الاستثمارات المحدودة فى مصر على ضخ استثمارات جديدة في ضوء ما تمتلكه مصر من فرص استثمارية واعدة في المشروعات القومية والكبرى إضافة إلى الفرص المتاحة في كافة المجالات، وتشجيع الدول الأكبر استثمارا في مصر على زيادة استثماراتها أيضا سواء من خلال مشروعات جديدة او التوسع في الاستثمارات القائمة بالفعل.
سحر نصر توقع اتفاقا مع سفير بنجلاديش لدعم العلاقات.. فيديو
سحر نصر توقع اتفاقا مع سفير بنجلاديش لدعم العلاقات.. فيديو
سحر نصر توقع اتفاقا مع سفير بنجلاديش لدعم العلاقات.. فيديو
سحر نصر توقع اتفاقا مع سفير بنجلاديش لدعم العلاقات.. فيديو
سحر نصر توقع اتفاقا مع سفير بنجلاديش لدعم العلاقات.. فيديو
سحر نصر توقع اتفاقا مع سفير بنجلاديش لدعم العلاقات.. فيديو
سحر نصر توقع اتفاقا مع سفير بنجلاديش لدعم العلاقات.. فيديو
سحر نصر توقع اتفاقا مع سفير بنجلاديش لدعم العلاقات.. فيديو
سحر نصر توقع اتفاقا مع سفير بنجلاديش لدعم العلاقات.. فيديو
سحر نصر توقع اتفاقا مع سفير بنجلاديش لدعم العلاقات.. فيديو
سحر نصر توقع اتفاقا مع سفير بنجلاديش لدعم العلاقات.. فيديو
سحر نصر توقع اتفاقا مع سفير بنجلاديش لدعم العلاقات.. فيديو
سحر نصر توقع اتفاقا مع سفير بنجلاديش لدعم العلاقات.. فيديو
سحر نصر توقع اتفاقا مع سفير بنجلاديش لدعم العلاقات.. فيديو
سحر نصر توقع اتفاقا مع سفير بنجلاديش لدعم العلاقات.. فيديو
سحر نصر توقع اتفاقا مع سفير بنجلاديش لدعم العلاقات.. فيديو
سحر نصر توقع اتفاقا مع سفير بنجلاديش لدعم العلاقات.. فيديو
سحر نصر توقع اتفاقا مع سفير بنجلاديش لدعم العلاقات.. فيديو
سحر نصر توقع اتفاقا مع سفير بنجلاديش لدعم العلاقات.. فيديو

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