ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

طاهر أبو زيد: قانون المناقصات والمزايدات يواكب الإصلاح الإقتصادي

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:39 م
طاهر أبو زيد، نائب
طاهر أبو زيد، نائب رئيس إئتلاف دعم مصر
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
أكد النائب طاهر أبو زيد، نائب رئيس إئتلاف دعم مصر، أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد، جاء معبرًا عن إرادة المصريين ومساير للإصلاح الإقتصادى الذى تمر به مصر.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية ، والإدارة المحلية ، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

وأكد أبو زيد على أنه كان وزير إبان ثورة 30 يونيو وكان يعانى من القانون الحالى، وبالتالى القانون الجديد خطوة على الطريق الصحيح، مطالبا بأن يكون التعاقدات الحكومية فى هذا القانون لابد أن تكون بأولوية للمنتج المصرى.

ترشيحاتنا

كيكي سانشيز خلفا لمدرب أسبانيا عقب الخروج من كأس العالم

برشلونة يبدي اهتمامه بضم نجم يوفنتوس

شاهد.. لحظة هروب رضوان فايد أخطر رجال العصابات من سجن في فرنسا

براءة متهم بـ قضية أحداث مذبحة رفح الثانية

وزير الدفاع يغادر إلى فرنسا لبحث التعاون العسكري

الخطيب : ملف عودة الجماهير أهم أسباب زيارة وزير الرياضة

محمد صلاح في هذا النادي لمدة 5 سنوات

طوابير أمام مكاتب البريد لصرف المعاشات ..فيديو وصور

الأهلي يطلب نقل مباراة بطل بتسوانا إلى استاد القاهرة

ليفربول يمدد تعاقده مع محمد صلاح مقابل أجر مغري أسبوعيا

صحيفة تفضح العلاقات الخفية لقطر وتكشف الرجل الثالث في تنظيم الحمدين

اتحاد الكرة يتلقى توصية من عامر حسين بشأن قائمة الـ 30

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالى تتألق بالفوشيا على البحر

العناية الإلهية تنقذ 8 أسر من الموت بعد انهيار عقارين بالساحل.. أعمال حفر لاعادة بناء عقار سبب الحادث.. وضبط صاحبه.. و تسكين الأسر المضارة بـ بدر.. صور

سعر صادم لإطلالة نادين نجيم في حفل زفاف أنور الصباح

شاهد..إعادة حى السفارات لرونقه استجابة لـ صدى البلد

طوابير أمام مكاتب البريد لصرف المعاشات ..فيديو وصور

فيديو

لحظة الحكم ببراءة متهم في قضية مذبحة رفح الثانية .. فيديو وصور
شاهد.. لحظة هروب رضوان فايد أخطر رجال العصابات من سجن في فرنسا
بث مباشر البرازيل والمكسيك | كورة لايف | يلا شوت | كورة ستار | رابط الاسطورة الان
نائب رئيس البورصة: توجد مكاسب اقتصادية لقرارات الإصلاح
السفير أشرف سلطان يكشف تفاصيل فعاليات القمة الإفريقية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟