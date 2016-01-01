طاهر أبو زيد: قانون المناقصات والمزايدات يواكب الإصلاح الإقتصادي

أكد النائب طاهر أبو زيد، نائب رئيس إئتلاف دعم مصر، أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد، جاء معبرًا عن إرادة المصريين ومساير للإصلاح الإقتصادى الذى تمر به مصر.



جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية ، والإدارة المحلية ، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.



وأكد أبو زيد على أنه كان وزير إبان ثورة 30 يونيو وكان يعانى من القانون الحالى، وبالتالى القانون الجديد خطوة على الطريق الصحيح، مطالبا بأن يكون التعاقدات الحكومية فى هذا القانون لابد أن تكون بأولوية للمنتج المصرى.