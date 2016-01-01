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كأس العالم

الصفحة الرسمية لنادى ليفربول: هذه أفضل صفة تميز محمد صلاح

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:40 م
صدى البلد
منار نور
كشفت الصفحة الرسمية لنادى ليفربول عن الصفة التى يتميز بها الفرعون المصرى محمد صلاح، والتى جعلته من أفضل لاعبي العالم.

‏وقالت الصفحة الرسمية لنادى ليفربول: "أفضل شيء يجب أن تذكره عن صلاح هو أنه لا يعتبر نفسه أكثر أهمية من الفريق.. هو يعترف بمساعدة زملائه له، وقد ساعده النادي على تحقيق النجاح الفردي في الموسم الماضي".

وجدير بالذكر أن النجم محمد صلاح قد جدد عقده مع نادى ليفربول اليوم، الاثنين، لمدة 5 مواسم قادمة.

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