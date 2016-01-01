ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

بدء اختبار القدرات لكلية التربية الرياضية بالعريش.. غدا

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:44 م
صدى البلد
احمد صالح
أعلن الدكتور عز الدين الحسيني عميد كلية التربية الرياضية بالعريش أن اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية التربية الرياضية ، للعام الجامعى الجديد 2018\2019،ستبدأ اعتبارا من غدٍ الثلاثاء.

وأشار الحسيني، إلى أن الكلية ستجرى اختبارات القدرات للمتقدمين لاختيار اللائقين من بين المتقدمين ممن نجحوا في اجتياز الاختبارات.

من جانبه،أكد الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش،أهمية دور كليات التربية الرياضية فى صناعة أبطال رياضيين قادرين على تحقيق المراكز الأولى لمصر فى البطولات الدولية لمختلف الألعاب الرياضية.

وأشار حبش إلى اهتمام الجامعة بتخريج طالب يستطيع المنافسة فى سوق العمل على المستويين المحلى والعالمى من خلال تطوير البرامج الدراسية وطرق التدريس وتحسين جودة العملية التعليمية والاهتمام بالبرامج البينية، بالإضافة إلى التطوير الإدارى وميكنة جميع الخدمات التى تقدمها الجامعة للطالب منذ التحاقه وحتى التخرج.

ترشيحاتنا

العناية الإلهية تنقذ 8 أسر من الموت بعد انهيار عقارين بالساحل.. أعمال حفر لاعادة بناء عقار سبب الحادث.. وضبط صاحبه.. و تسكين الأسر المضارة بـ بدر.. صور

أول تعليق لـ كلوب على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

رسميا اللواء محسن عبد النبي مديرا لمكتب الرئيس.. وصدى البلد ينشر السيرة الذاتية

انهيار عقارين بحي الساحل في شبرا

شاهد.. اكتشاف مقبرة فى الصحراء الشرقية أقدم من الأهرامات

مودريتش: تدربت كثيرا على هز شباك حارس مرمى الدنمارك

شاهد.. مركبة كهربائية جديدة للجيش الإسرائيلي

برشلونة يبدي اهتمامه بضم نجم يوفنتوس

منة فضالى تتألق بالفوشيا على البحر

ليبرمان: إسرائيل ستخرج إيران من سوريا في هذا التوقيت

محمد مرجان يكشف سر زيارة الخطيب لـ وزير الرياضة

الإفتاء تكشف عن 5 أعمال تفرج همك وترفع كرب الدنيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالى تتألق بالفوشيا على البحر

العناية الإلهية تنقذ 8 أسر من الموت بعد انهيار عقارين بالساحل.. أعمال حفر لاعادة بناء عقار سبب الحادث.. وضبط صاحبه.. و تسكين الأسر المضارة بـ بدر.. صور

سعر صادم لإطلالة نادين نجيم في حفل زفاف أنور الصباح

شاهد..إعادة حى السفارات لرونقه استجابة لـ صدى البلد

طوابير أمام مكاتب البريد لصرف المعاشات ..فيديو وصور

فيديو

لحظة الحكم ببراءة متهم في قضية مذبحة رفح الثانية .. فيديو وصور
شاهد.. لحظة هروب رضوان فايد أخطر رجال العصابات من سجن في فرنسا
بث مباشر البرازيل والمكسيك | كورة لايف | يلا شوت | كورة ستار | رابط الاسطورة الان
نائب رئيس البورصة: توجد مكاسب اقتصادية لقرارات الإصلاح
السفير أشرف سلطان يكشف تفاصيل فعاليات القمة الإفريقية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟