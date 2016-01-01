بدء اختبار القدرات لكلية التربية الرياضية بالعريش.. غدا

أعلن الدكتور عز الدين الحسيني عميد كلية التربية الرياضية بالعريش أن اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية التربية الرياضية ، للعام الجامعى الجديد 2018\2019،ستبدأ اعتبارا من غدٍ الثلاثاء.



وأشار الحسيني، إلى أن الكلية ستجرى اختبارات القدرات للمتقدمين لاختيار اللائقين من بين المتقدمين ممن نجحوا في اجتياز الاختبارات.



من جانبه،أكد الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش،أهمية دور كليات التربية الرياضية فى صناعة أبطال رياضيين قادرين على تحقيق المراكز الأولى لمصر فى البطولات الدولية لمختلف الألعاب الرياضية.



وأشار حبش إلى اهتمام الجامعة بتخريج طالب يستطيع المنافسة فى سوق العمل على المستويين المحلى والعالمى من خلال تطوير البرامج الدراسية وطرق التدريس وتحسين جودة العملية التعليمية والاهتمام بالبرامج البينية، بالإضافة إلى التطوير الإدارى وميكنة جميع الخدمات التى تقدمها الجامعة للطالب منذ التحاقه وحتى التخرج.