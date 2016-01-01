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حوادث

تاجيل محاكمة متهمي محاولة اغتيال النائب العام المساعد لـ ٩ يوليو

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:42 م
صورة أرشفية _ محاكمات
صورة أرشفية _ محاكمات
قسم الحوادث
أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لـ 9 يوليو لسماع الشهود.


ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.

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