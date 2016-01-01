صحيفة تفضح العلاقات الخفية لقطر وتكشف الرجل الثالث في تنظيم الحمدين

كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن سر العلاقة الخفية المتورطة فيها قطر في سوريا، والدور المزدوج الذي يحاول من خلاله تنظيم الحمدين اللعب على حبلي المعارضة والنظام الحاكم.



وكشف معارض سوري ذو حيثية رفيعة لصحيفة "عكاظ" السعودية - وفقا لما نقلته عنه من وجود علاقة خفية بين أركان النظام القطري ونظام بشار الأسد وحزب الله اللبناني



وحسب الصحيفة السعودية، أكد المعارض السوري أن نظام الحمدين استحدث حديقة خلفية مع النظام السوري عبر مقربين من اللواء ماهر (شقيق رئيس النظام السوري بشار الأسد)، مؤكدا أنه رغم القطيعة بين الدوحة ودمشق في بداية الأزمة إلا أنه جرى نسج علاقات غامضة من نوع آخر عن طريق أبواب اقتصادية وشخصيات وسيطة أخرى بعيدا عن الدوائر الإعلامية.



وفي التفاصيل - وفقا لـ عكاظ - كشف المصدر عن دهاليز العلاقة بين النظام السوري والنظام القطري- بالأسماء والدلائل، يشير إلى أن المدعو حمد بن خليفة العطية أحد صناع السياسة في الدوحة، هو عراب الخط السري مع النظام السوري والقطري عن طريق بعض رجال الأعمال والبرلمانيين المقربين من نظام الأسد وعلى رأسهم رجل الأعمال محمد حمشو.



وأوضح المصدر أن قصة العلاقة السرية بين النظامين، بدأت حين جلب حمد العطية كلا من رامز ومعتز الخياط (أبناء أخت محمد حمشو) إلى قطر ومنحهم مشاريع مقاولات ضخمة من ما يسمى بـ«المكتب الهندسي الخاص» في الدوحة، والمشرف عليه بشكل مباشر حمد بن خليفة العطية.



واضافت: خلال فترة قياسية أصبحت معظم تعهدات الحكومة القطرية تذهب لشركة آل الخياط الذين يعملون لصالح العطية، وفي فترة وجيزة تضخمت مشاريعهم وأصبحت بمليارات الدولارات مع أكثر من 20 ألف عامل وموظف، حتى أن المقاولين القطريين ضاقوا ذرعا من هذا الاحتكار لكل مشاريع الدوحة لشركة جديدة يملكها سوريون، ما دفع العطية إلى حل الموضوع بمنحهم الجنسية القطرية لإسكات القطريين، والإبقاء على آل خياط واجهة اقتصادية للعطية، يغازل فيها النظام السوري خصوصا أنهم من المقربين لمحمد حمشو أحد الأذرع الاقتصادية للواء ماهر الأسد، بالإضافة إلى عمليات غسل الأموال وتجارة السلاح.



أما الأمور الخفية التي يرويها المصدر، فتبدأ بعلاقة التنسيق القوية والمتينة بين عضو مجلس الشعب محمد حمشو وأبناء أخته رامز ومعتز، الذين اصطنعوا مسرحية الخلافات قبل خروجهم من دمشق إلى الدوحة ليكونوا أدوات بيد النظام القطري، وبالفعل كان لافتا أن هذه العائلة كانت من الممولين للكتائب والميليشيات المتطرفة في سوريا بمئات ملايين الدولارات وهذا معروف لكل الأوساط وبتوجيه مباشر من مشغلهم حمد بن خليفة العطية.



وأضاف أن النظام القطري متورط عن طريق هذه العلاقة المزدوجة مع المعارضة السورية والفصائل من جهة والنظام وميليشياته من جهة أخرى، بالعديد من الاغتيالات خلال سنوات الحرب السبع في سوريا.



وتابعت الصحيفة وفقا لما نقلته عن المصدر ان الحمدين تواصل مع حزب الله أيضا، عن طريق غسل الأموال التي يشتهر بها الحزب وأذرعه في المنطقة والعالم، في بيروت عن طريق شركات الخياط (واجهة شركات العطية)، وأحد أصهارهم المقيمين في لبنان، والذي لديه قناة تنسيق مباشرة مع النائب اللبناني عن حزب الله نواف الموسوي، ويضيف أنه "منذ عامين ونصف العام



وذكرت الصحيفة السعودية ان حمد بن خليفة العطية يعتبر هو الرجل الثالث في نظام الحمدين، إلا أنه بعيدا عن الأنظار ووسائل الإعلام، ويحرص أن إدارة مافيا الإرهاب في الظل، فهو المستشار الخاص لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.



كما يشار إلى أن العطية، يعتبر العقل المدبر والذراع اليمنى لنظام الحمدين، ويطلق عليه أهل قطر الأمير الذى لم يبايعه أحد، باعتباره يحظى بأفضلية لدى تميم ووالده حمد بن خليفة.

