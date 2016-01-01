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محافظات

934 مليون جنيه قروضا للشباب من برنامج مشروعك بالشرقية

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:55 م
اللواء خالد سعيد
اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
محمد الطحاوي -وائل شاهين
اكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أن إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك ) بلغ 934 مليونا و80 ألف جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة لتمويل 8641 مشروعًا متنوعًا وتوفير 37 ألفا و205 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ إلي أن مركز ومدينة الزقازيق (حي أول وثان) جاء في المركز الأول حيث بلغ حجم القروض المقدمة به 200 مليون و484 ألف جنيه يليه مركز بلبيس بإجمالي قروض 112 مليون جنيه ومركز الحسينية بإجمالي قروض 109 ملايين و 34 ألف جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن برنامج مشروعك يساهم في القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة تساعد في عمل المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل حقيقية توفر له حياة كريمة وتحسن مستوى معيشتهم وتساهم في خلق فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة مجالات العمل.

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