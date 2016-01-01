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حوادث

حبس بائع قتل زميله بسبب معاكسته فتاة بالمرج

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:52 م
صورة أرشفية _ ضبط
صورة أرشفية _ ضبط
كتب – محمد صبرى:
ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على بائع قتل زميله بسبب معاكسة فتاة بالمرج.

وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإخطار النيابة العامة، والتى وقررت حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق.

وكان المقدم محمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة المرج قد تلقى إشارة من مستشفى اليوم الواحد باستقباله بائع فاكهة توفى اثر إصابته بجرح نافذ بالرقبة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وزميله "بائع فاكهة"، تطورت إلى مشاجرة حال معاتبه المجني عليه للمتهم لقيامه بمعاكسة احدى الفتيات من أقاربه، تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بالضرب بـ"مقص حديدي" محدثا إصابته التي أودت بحياته.

تمكن رجال الأمن بإشراف اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لمباحث القاهرة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الحادث، واعترف بارتكاب الواقعة.

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