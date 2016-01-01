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حوادث

موظف سابق وراء سرقة مليون جنيه من شركة بالزمالك

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:53 م
صورة أرشفية _ ضبط
صورة أرشفية _ ضبط
كتب – محمد صبرى:
نجحت مباحث القاهرة فى كشف غموض واقعة سرقة مليون جنيه من داخل شركة بالزمالك حيث تبين ان موظفا يعمل بها وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطه.

تلقي قسم قصر النيل بلاغا من صاحب شركة بالزمالك بإكتشاف سرقة مليون جنيه من داخل خزينة الشركة بمقر مكتب الحسابات ول ايتهم أو يشتبه في أحد بإرتكاب الواقعة.

وتبين وجود كسر فى 2 سيخ حديدي بالباب الخاص بمقر مكتب الحسابات وبداخله خزينة الشركة وتبين أن المفتاح متروك بها كما تبين سلامة باقي منافذ الشركة وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها.

ومن خلال فحص العاملين بالشركة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل لمشاهدة مندوب مبيعات بذات الشركة أمام مدخل العقار محل الواقعة يتحدث بهاتفه المحمول فى مساء اليوم السابق للواقعة وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

تم ضبط المتهم وأنكر إرتكاب الواقعة وبإستدعاء المبلغ اتهمه بالسرقة.

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