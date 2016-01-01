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حوادث

العثور على 121 طن مواد غذائية فاسدة داخل مخزن بالمرج

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:52 م
صورة أرشفية _ مواد
صورة أرشفية _ مواد غذائية فاسدة
كتب محمد صبرى :
عثر ضباط مباحث التموين بالقاهرة على 121 طن مواد غذائية فاسدة داخل مخزن بالمرج.

وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة أن المسئول عن مخزن مواد غذائية فى شارع التروللي بالمرج يدير المخزن بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق.

وباستهداف المخزن تم ضبط صاحبه وعثر بداخل المخزن علي كمية من المواد الغذائية بإجمالي 121.120 طن مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وأعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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