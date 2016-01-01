جامعة الزقازيق تستقبل طلاب الجامعات العربية

استقبلت جامعة الزقازيق أول وفود طلاب الجامعات العربية لها ضمن برنامج تدريب طلاب الجامعات العربية 2018 يضم طلابا من جامعات الأردن.



واستقبل الدكتور عبدالحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، أول طالبين من جامعة فيلادلفيا بالأردن هما الطالب سيف عطا سلامة بكلية الهندسة والطالب بلال جهاد حسين بكلية الصيدلة، فيما يصل مساء اليوم وفد آخر من الأردن. وتتوالي وصول وفود الطلاب من عدد من الدول العربية.



وخلال اللقاء أعرب نور الدين عن سعادته بوصول أول وفد طلابي من الأردن ونقل لهم تحيات الدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة، متمنيا لهم إقامة سعيدة في بلدهم الثاني مصر.



وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن برنامج التبادل الطلابي ليس وليد اليوم ولكنه بدأ منذ عام 1990 ويهدف إلى تدريب الطلاب داخل الجامعة في الكليات والأقسام العلمية المرتبطة بتخصصاتهم، حيث تضع كل كلية برنامجها التدريبي، كما يتضمن البرنامج جزءا سياحيا ترفيهيا خلال فترة التدريب لزيارة أهم معالم مصر وكذلك المشاركة في الأنشطة الطلابية الصيفية التي تنفذها الجامعة خلال الإجازة الصيفية ضمن معسكر إعداد القادة الدائم.