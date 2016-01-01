بدء تدريب 500 طالب وطالبة بهيئة ميناء دمياط.. صور

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم، الاثنين، أكثر من 500 طالب وطالبة من مختلف الكليات والجامعات المصرية من معظم التخصصات، وذلك تمهيدًا للبدء فى توزيعهم على إدارات الهيئة بأنواعها، وذلك لأداء فترة التدريب الصيفى لطلبة الكليات والجامعات، والذى يبدأ اعتبارًا من أول يوليو 2018 .



حضر اللقاء الربان طارق شاهين نائب رئيس الهيئة والذى رحب بالطلبة، مؤكدا حرص الميناء على تفعيل المشاركة المجتمعية.



وأجاب مدير عام التنظيم والإدارة في نهاية اللقاء، عن استفسارات الطلاب بشأن العملية التدريبية ثم تم توزيعهم على الإدارات، تمهيدًا لبدء عملية التدريب الصيفى.



من جانبه أكد اللواء بحري أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، أن ذلك يأتى فى ضوء اهتمام الطلاب بأداء هذا التدريب لدى هيئة الميناء لما يحققه لهم من استفادة كاملة بالحصول على معلومات قيمة فى كل المجالات.



وأشار الى أنه كان فى استقبال وفود الطلاب أعضاء إدارة العلاقات العامة والإعلام والتدريب والأمن والتنظيم والإدارة، حيث قدموا للطلاب الأفلام التسجيلية التى تظهر دور وأنشطة الميناء فى مختلف المجالات واستمع الطلاب إلى كلمة ترحيب وفكرة عامة عن الميناء من مدير عام العلاقات العامة ثم إيضاح فكرة التدريب وطبيعته وتوجيهاته.