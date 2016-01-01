وظائف خالية بمديرية التربية والتعليم بـ بورسعيد



وتقدم اوراق ومستندات التقديم باليد إلى التنسيق المختص بالمديرية في موعد غايته 15 يوما من تاريخ الإعلان ، ويتم تحميل الاستمارات الخاصة بالوظائف المعلن عنها من على موقع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد :



Portsaid.moe.gov.eg



تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ، عن وجود وظائف خالية تتمثل في (مدير ادارة تعليمية – وكيل ادارة تعليمية – مدير مدرسة – وكيل مرسة لجميع المراحل التعليمية عام وفني – موجه عام – موجه أول – موجه لبعض المواد الدراسية عام وفني ، وذلك للعام الدراسي 2018/2019.وأوضحت المديرية أن التقديم يتم وفقا للقانون 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 438 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.