وظائف خالية بمديرية التربية والتعليم بـ بورسعيد

تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ، عن وجود وظائف خالية تتمثل في (مدير ادارة تعليمية – وكيل ادارة تعليمية – مدير مدرسة – وكيل مرسة لجميع المراحل التعليمية عام وفني – موجه عام – موجه أول – موجه لبعض المواد الدراسية عام وفني ، وذلك للعام الدراسي 2018/2019.
وأوضحت المديرية أن التقديم يتم وفقا للقانون 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 438 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وتقدم اوراق ومستندات التقديم باليد إلى التنسيق المختص بالمديرية في موعد غايته 15 يوما من تاريخ الإعلان ، ويتم تحميل الاستمارات الخاصة بالوظائف المعلن عنها من على موقع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد :
Portsaid.moe.gov.eg