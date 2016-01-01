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أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي ينشر كتيبة بأكملها بسبب الطائرات الورقية

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:56 م
صدى البلد
سيلينا الامير
ذكر موقع "روتر" العبري، أن قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الاسرائيلي حشدت كتيبة نظامية كاملة في قاعدة التدريبات التابعة لها، استعدادًا لنشرها في غلاف غزة لتقوم بمهام إطفاء الحرائق الناجمة عن الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

ووفقًا للموقع، فإن الجيش قد اقتصر حتى اللحظة على استنفار جنود الاحتياط للمشاركة في مهام إطفاء الحرائق الناجمة عن الطائرات الورقية التي يتم إطلاقها من قطاع غزة تجاه المناطق الإسرائيلية، إلا أن الجيش قد قرر للمرة الأولى منذ بداية الأحداث على الحدود مع قطاع غزة استنفار كتيبة كاملة من القوات النظامية للقيام بمهام إطفاء الحرائق في مستوطنات غلاف غزة.

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