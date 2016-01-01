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أخبار البلد

تعرف على حالة الطقس غدا

الإثنين 02/يوليه/2018 - 05:01 م
الأرصاد الجوية -
الأرصاد الجوية - صورة أرشيفية
مــحــمــــد مــجـــــدي
أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الغد الثلاثاء معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأضافت «الأرصاد» في بيان لها، أن الرؤية والشبورة المائية تقل صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.

وتابعت أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يتعلق بحالة البحرين الأحمر والمتوسط، نوهت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر الأبيض المتوسط خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج يصل إلى 1.5 متر ورياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة إلى مضطربة بارتفاع الموج يصل إلى 2.5 متر ورياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:
القاهرة 24 - 35
الإسكندرية 22 - 32
السويس 23 - 34
شرم الشيخ 27 - 37
الغردقة 27 - 37
الأقصر 25 - 42
أسوان 27 - 42

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