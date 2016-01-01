خدمات جديدة لأساتذة الأزهر بالمركز الطبي لجراحة المخ والأعصاب

قال الدكتور السيد رشدي محجوب مدير عام المركز الطبي الدولي لجراحة المخ والأعصاب، إنه تلبية لرغبة جامعة الأزهر التي نتشرف بالانتماء إليها في تقديم الخدمات الطبية المتميزة قد أجرينا عدة توسعات في مقرات المركز من خلال استقبال الحالات المرضية في العباسية والمقطم والمنصورة.



وأشار إلى فى تصريح له، أنه خلال أيام قليلة سيتم افتتاح مستشفى متكامل بالمقطم تضم نخبة من أمهر الأساتذة بأقسام المخ والأعصاب والعمود الفقري وغرف رعاية مزودة بأجهزة مراقبة للضغط ونسبة الأكسجين بالدم وقياس النبض.



وأضاف محجوب أن استقبال أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر يتم بموجب خطاب من الجامعة بتقديم الخدمات العلاجية للمريض أو بإثبات الشخصية بالنسبة للحالات الطارئة وتقديم كافة الخدمات لها والحجز بغرف الرعاية إذا استلزم الأمر ذلك.



وأوضح أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الجامعة يوفر العديد من الخدمات الطبية للسادة أعضاء هيئة التدريس.