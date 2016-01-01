محافظ البحر الأحمر: مؤتمر إيسيك للشباب بالغردقة ينشط السياحة

قال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إن الشباب يمثل القوة الدافعة للأمم، وقادة المستقبل، وسيكون هو صاحب المسئولية في المستقبل.



وأضاف محافظ البحر الأحمر، خلال كملته اليوم في ملتقى الجمعية المصرية للتبادل الشبابي "إيسيك" AIESEC بمشاركة شباب من 120 دولة، أن هذا المؤتمر يمثل فوائد عديدة منها تنشيط السياحة وتعزيز دور مصر على المستوى العالمي.



وأشار عبدالله، إلى أن مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، أصبحت مستقرة وتعمل على العديد من المشروعات العملاقة، لافتا إلى أن المؤتمر سينقل الصورة الطبيعية عما يدور في مصر، ويعطى رسائل قوية للعالم.



كما أكد محافظ البحر الأحمر، أن السياح في مدينة الغردقة يشعرون بمواطن الجمال في مصر، وهذه عملية قوية لتنشيط السياحة المصرية، موجها الشكر لوزارة الشباب والرياضة والسياحة على الاهتمام بهذا المؤتمر.



ولفت عبدالله، إلى أنه على المستوى العالمي، فهناك أشياء تهدد البشرية، مثل الإرهاب، مبينا أن الإرهاب لادين ولا وطن له، مطالبا العالم بالتكاتف لمواجهة الإرهاب ودحره لما يمثله من تهديد خطير للبشرية.



وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن المناخ العالمي تعرض للعديد من التحديات، منها الانبعاث الحراري، مشيرا إلى خريطة المناخ العالمي تسببت في عدة تغييرات، وتصحر دول، وكذلك فيضانات مدمرة للعديد من الدول.



وأكد عبدالله، أهمية دور الشباب، وتأثيره القوي في المستقبل، لافتا إلى حديثه إلى مشكلة المياه وانخفاض نصيب الفرد سنويا بالعالم ، مطالبا الشباب بالتفكير في كيفية إدارة الموارد المائية، مشددا على ضرورة التكاتف للحفاظ على المناخ العالمي، واتخاذ إجراءات حمائية لمنع ازدياد سلبيات تأثير الانبعاث الحراري على الكرة الأرضية.



واختتم محافظ البحر الأحمر، كلمته، بالإشارة إلى أن ارتفاع جودة البيئة يحافظ على الصحة العامة للإنسان، مبينا أن الغرض من المشروعات القوية هو سلامة الإنسان، ومقاومة الإرهاب.