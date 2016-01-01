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كأس العالم

فرنسا تتلقى دفعة بعد الكشف عن حالة سيديبي قبل لقاء أوروجواي

الإثنين 02/يوليه/2018 - 07:57 م
صدى البلد
رويترز
من المتوقع أن تكون فرنسا بكامل قوتها عندما تواجه أوروجواي في دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم يوم الجمعة بعدما قال جي ستيفان مساعد المدرب إن جبريل سيديبي يعاني من إصابة خفيفة.

وتعرض الظهير الأيمن سيديبي لإصابة في الكاحل خلال مران يوم الأحد بعد يوم واحد من فوز فرنسا 4-3 على الأرجنتين في دور الستة عشر.

وقال ستيفان، مساعد المدرب ديدييه ديشان، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "إنها ليست خطيرة. لا يمكنني القول إنه سيتدرب مع الآخرين اليوم بل يعاني من إصابة في الكاحل لكنها ليست كبيرة".

وأضاف أن الظهير لوكاس هرنانديز يتعافى من مشكلة عضلية بسيطة.

وأكد ستيفان أيضا أن الظهير الآخر بنجامين ميندي يعاني من إصابة في عضلات الفخذ لكنه "سيواصل عمله اليوم".

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