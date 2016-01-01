ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تحيا مصر: 3.5 مليون أسرة استفادوا من مبادرة بالهنا والشفا

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:31 م
صدى البلد
كريـم الخـطيب
قال شادي سالم، نائب رئيس إدارة المشروعات في «تحيا مصر»، إن صندوق تحيا مصر أطلق مبادرة «بالهنا والشفا» لرفع العبءعن على المواطن المصري في ظل إرتفاع أسعار السلع الغذائية.

وأضاف «سالم» خلال لقائه على قناة «أكسترا نيوز» أن مبادرة «بالهنا والشفا» استفاد منها أكثر من 3.5 مليون أسرة بتكلفة 40 مليون جنيه، حيث نقدم وجبة غذائية كاملة بها لحوم وأسماك بالإضافة إلى السلع التموينية.

وأوضح نائب رئيس إدارة المشروعات في «تحيا مصر»، أنه يتم تسيلم هذه السلع للمواطنين بالمجان في أماكن تواجدهم، مشيرا إلى أن هناك سيارات توجه للمحافظات والقرى لتقديم تلك خدمة للأهالي بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

موضوعات متعلقة

انطلاق مبادرة "بالهنا والشفا" لتوزيع السلع الغذائية على 20 ألف أسرة بالمنوفية

تحيا مصر والأورمان يوزعان مواد غذائية على 41 ألف أسرة غير قادرة بأسيوط

"تحيا مصر" يبدأ في توزيع مواد غذائية بالمجان على غير القادرين بالأقصر

توزيع مواد غذائية على 20 ألف أسرة في البحيرة «صور»

"تحيا مصر" يوزع مواد غذائية بالمجان على 40800 أسرة بالأقصر

صندوق تحيا مصر ينتهي من المرحلة الأولي لحملة "بالهنا والشفا"

ترشيحاتنا

انهيار عقارين بحي الساحل في شبرا

النيابة الإدارية تبلغ العامة بمخالفات مدير المعلومات بالأوقاف

محمد صلاح الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول

التعليم: مصروفات المدارس اليابانية 8 آلاف و 2000 جنيه رسوم أنشطة

سقوط سيارة نصف نقل من أعلى محور صفط اللبن

شاهد.. محمد صلاح يتحدث عن تمديد تعاقده مع ليفربول

إطلالة جريئة لسيرين عبد النور فى أحدث جلسة تصوير

لحظة الحكم ببراءة متهم في قضية مذبحة رفح الثانية .. فيديو وصور

كرواتيا ضد الدنمارك.. أسرع هدف فى كأس العالم

شاهد.. زي جديد للجيش الإسرائيلي مدمج بتكنولوجيا قتالية

هاشتاج ليفربول يتصدر تويتر عقب التجديد لمحمد صلاح

رئيس النواب يكشف حقيقة فرض ضريبة على التركات والمواريث

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالى تتألق بالفوشيا على البحر

العناية الإلهية تنقذ 8 أسر من الموت بعد انهيار عقارين بالساحل.. أعمال حفر لاعادة بناء عقار سبب الحادث.. وضبط صاحبه.. و تسكين الأسر المضارة بـ بدر.. صور

سعر صادم لإطلالة نادين نجيم في حفل زفاف أنور الصباح

شاهد..إعادة حى السفارات لرونقه استجابة لـ صدى البلد

طوابير أمام مكاتب البريد لصرف المعاشات ..فيديو وصور

فيديو

بث مباشر مباراة البرازيل والمكسيك رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف
تحيا مصر: 3.5 مليون أسرة استفادوا من مبادرة بالهنا والشفا
البرلمان العربي يدعو لمقاطعة الدول التى تنقل سفارتها للقدس
بث حي HD كورة لايف بث مباشر| مباراة البرازيل والمكسيك الان مباشر الاسطورة الان
شاهد.. التموين تكشف حقيقة إلغاء صرف الأرز من البطاقات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟