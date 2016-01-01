تحيا مصر: 3.5 مليون أسرة استفادوا من مبادرة بالهنا والشفا

قال شادي سالم، نائب رئيس إدارة المشروعات في «تحيا مصر»، إن صندوق تحيا مصر أطلق مبادرة «بالهنا والشفا» لرفع العبءعن على المواطن المصري في ظل إرتفاع أسعار السلع الغذائية.



وأضاف «سالم» خلال لقائه على قناة «أكسترا نيوز» أن مبادرة «بالهنا والشفا» استفاد منها أكثر من 3.5 مليون أسرة بتكلفة 40 مليون جنيه، حيث نقدم وجبة غذائية كاملة بها لحوم وأسماك بالإضافة إلى السلع التموينية.



وأوضح نائب رئيس إدارة المشروعات في «تحيا مصر»، أنه يتم تسيلم هذه السلع للمواطنين بالمجان في أماكن تواجدهم، مشيرا إلى أن هناك سيارات توجه للمحافظات والقرى لتقديم تلك خدمة للأهالي بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

