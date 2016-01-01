الشباب والرياضة تخاطب السياحة لاستغلال مؤتمر أيسيك للترويج لمصر

قالت الدكتورة أمل جمال وكيلة وزارة الشباب والرياضة، إن مصر سعيدة الحظ بهذا الحدث، في إشارة إلى مؤتمر مؤسسة ايسيك –AIESEC الشباب الأكبر حول العالم، لأنه يحقق أهداف تنموية وينشط السياحة وتبادل ثقافات للدول المشاركة.



ونقلت أمل خلال كملتها اليوم في ملتقى الجمعية المصرية للتبادل الشبابي "إيسك" بمشاركة شباب من 120 دولة، اعتذار وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عن عدم حضوره لانشغاله بأحداث هامة، وموضحة انها تتوقع أن يكون في مصر أكثر من ملتقي.



وعن سؤال صدى البلد، بشأن عدم الترويج لحملة وزارة السياحة التى اطلقتها وزيرة السياحة رانيا المشاط تحت شعار" مصر – أكتشف واستثمر" خلال هذا الحدث، أكدت أمل أن هناك ترويج ولكنها ستتواصل مع وزارة السياحة لارسال أوراق دعائية لتوزيعها على المشاركين في المؤتمر واستغلال هذا الحدث لتنشيط السياحة خاصة أنه يأتى بحضور اكثر من 120 دولة.



وتعد أيسيك –AIESEC مؤسسة الشباب الأكبر حول العالم التي أنشئت عام 1948 عن موعد انعقاد الدورة الـ70 للملتقى العالمي السنوي- Annual International Congress للمؤسسة ليبدأ من 2 يوليو وحتى 9 يوليو 2018 بمحافظة الغردقة، يتم عقد الملتقى تحت رعاية مكتب رئيس الجمهورية ووزارة الشباب والرياضة، وتقوم بإفتتاحه معالى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وعبد الرحمن أيمن رئيس مؤسسة AIESEC - أيسيك العالمية لعام ٢٠١٨/٢٠١٧.



ويجمع الملتقى فى دورته الـ70 أكثر من 700 شاب من أكثر من 120 دولة حول العالم للاحتفال بقيادة الشباب، والتنوع الثقافي، كما ستدور مناقشات حول ثلاثة موضوعات رئيسية تؤثر على عالم اليوم وهم الاستدامة، ريادة الأعمال، التنوع، وتوظيف الشباب.



يعتبر الملتقى العالمي فرصة لإجتماع مجالس إدارات وممثلي أيسيك –AIESEC من مختلف دول العالم لمراجعة الشؤون التنظيمية ووضع الاستراتيجيات والأهداف الجديدة للسنوات القادمة للمؤسسة، لتصل الى أهدفها لتصبح حركة القيادة الشبابية بحلول عام 2020.. كما يخضعون أيضًا إلى ورش عمل لبناء القدرات من أجل تطوير مهاراتهم القيادية والناعمة.