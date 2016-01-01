وزير طيران سابق: عودة رحلات "القاهرة -وارسو" تخدم الاستثمار في مصر

قال وائل المعداوي وزير الطيران الأسبق، إن مناقشة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة و وزير الاستثمار والتنمية البولندى جيرزى كوشينسكى، إعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة ووارسو، أمر إيجابي في ظل عودة انفتاح الخطوط المصرية المعلقة والمتوقفه منذ أعوام.



ورأى وائل المعداوي، فى تصريح لـ«صدى البلد»، أن النصيب الأكبر لعودة خط الطيران المباشر "القاهرة -وارسو"، سيكون من نصيب الاستثمار في مصر والمستثمرين، مؤكدا أن عودة الرحلات المباشرة، ستساعد على سهولة الحركة والتنقل بين المستثمرين من الجانين، وتنمية الاستثمار في مصر، أكثر من فوائدها سياحيا.



وأوضح وزير الطيران الأسبق، أن تحسن شبكة مصر للطيران والخطوط الجوية المصرية، وإعادة إنفتاحها على دول العالم، هو أمر جاذب للمستثمرين، فضلا عنه ترويجي لصالح السياحة في مصر، مُشيرا إلى أن العام الماضي شهد زيادة ملحوظة في السياحة إلى مصر، في أسواق عديدة غير السياحة الروسية، وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تطورا أكبر وملحوظا على مستوى خطوط الطيران والسياحة أيضا في مصر.



كان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، عقد صباح اليوم الاثنين، جلسة المباحثات مع جيرزى كوشينسكى وزير الاستثمار والتنمية البولندى، تناولا خلالها مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وجهود الحكومتين المصرية والبولندية لتنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة بين الجانبين، وشملت أجندة مباحثات الجانبين أهمية إعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة ووارسو، لما له من أثر إيجابى كبير على دعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، فضلا عن أثره فى زيادة معدلات السياحة.



