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أخبار العالم

قلق إسرائيلي من الكوماندوز البحري لكتائب القسام

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:17 م
صدى البلد
سيلينا الامير
بث التلفزيون الإسرائيلي، تقريرًا مصورًا من إعداد جال بيرجر مراسل الشؤون العربية، حول ما وصفته القناة بالتهديد البحري القادم من غزة.

وأظهر التقرير، قلقًا إسرائيليًا من الكوماندوز البحري التابع لكتائب القسام، معتبرًا أنها الخطر القادم.

وجدير بالذكر أن الوحدة "شييطت 13" والفرقة رقم 916 المسؤولان عن حماية الحدود البحرية حيث قام سلاح الجو الإسرائيلي مسبقا بتدمير نفق بحري لحركة حماس.

ومن المعروف أن حرب "الجرف الصامد" بدأتها إسرائيل، بسبب كوماندوز حماس في يوليو 2014، واستمرت 51 يوما، وقتل فيها أكثر من 1850 فلسطينيا، من بينهم 401 طفلا، و238 إمرأة.

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