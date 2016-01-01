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أخبار العالم

داعش يتبنى التفجير الانتحاري في جلال آباد شرقي أفغانستان

الإثنين 02/يوليه/2018 - 04:55 م
داعش
داعش
ا ش ا
أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي اليوم /الاثنين/ مسئوليته عن التفجير الانتحاري الذي وقع أمس في شرق أفغانستان وأسفر عن مقتل 19 شخصا على الأقل، أغلبهم من طائفة السيخ والهندوسية، وإصابة 20 آخرين.

وتبنى التنظيم الإرهابي الهجوم في بيان حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، بينما أدانت البعثة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان الهجوم قائلة إنه يجب تقديم المسئولين عن هذه الجريمة المروعة إلى العدالة.

وكان انتحاري قد استهدف أمس /الأحد/ وفدا من الأقلية السيخية والهندوسية أثناء سفرهم إلى مقر الحاكم في مدينة "جلال آباد" الواقعة شرقي البلاد لعقد اجتماع مع الرئيس أشرف غاني.

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