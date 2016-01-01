شوبير يكشف حقيقة رحيل وليد أزارو وأحمد فتحي عن الأهلي

أكد أحمد شوبير نجم الأهلي السابق والإعلامي الحالي، أن الأهلي لم يتلق أي عرض رسمي بشأن وليد أزارو نجم الفريق، لافتًا إلى أن مجلس إدارة القلعة الحمراء رفض تمام التفريط في اللاعب خلال الفترة الحالية.



وأضاف "شوبير"، في برنامجه "وي مع شوبير" عبر أثير "دي أر إن"، أن مجلس إدارة الأهلي وارد أن يدرس رحيل اللاعب ولكن عقب البطولة الافريقية.



وتابع حديثه قائلًا إن أحمد فتحي نجم الفريق لم يتلق أي عروض رسمية، بالإضافة إلى أن الأهلي يرفض التفريط في اللاعب، مضيفا: "فتحي حكايته حكاية ولا أرغب في الحديث عنها كثيرا ولكنه باق في الفريق".