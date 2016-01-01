روس: الحديث عن انسحاب أمريكا من منظمة التجارة سابق لأوانه

قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس اليوم الاثنين، إن من السابق لأوانه أن تناقش الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة التجارة العالمية.



وأبلغ روس شبكة سي.إن.بي.سي "منظمة التجارة العالمية تعلم أن بعض الإصلاحات ضرورية. أعتقد أن هناك حاجة حقا لتحديث وتنسيق أنشطتها، وسنرى إلى أين سيؤدي ذلك.



"لكنني أعتقد أن من السابق لأوانه بعض الشيء الحديث عن الانسحاب منها ببساطة".



انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة التجارة انتقادا شديدا. وقال موقع اكسيوس الإخباري الأسبوع الماضي إن الرئيس يريد الانسحاب من المنظمة، لكن سرعان ما نفى وزير الخزانة ستيف منوتشين ذلك يوم الجمعة.



وذكر الموقع الإخباري أمس الأحد أن الرئيس الجمهوري، الذي جعل من محاربة قواعد التجارة غير العادلة ركيزة من ركائز برنامجه الرئاسي، أمر بصياغة تشريع ينص على الانسحاب من منظمة التجارة.



وقال روس "لم نخف سرا وجهة نظرنا القائلة بأن هناك بعض الإصلاحات المطلوبة في منظمة التجارة العالمية".